Где гарантированно клюёт: лучшие места для рыбалки в Новосибирске

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Лучшие места для рыбалки в Новосибирске и по области; где можно отключиться от соцсетей и вытянуть из воды свой серебристый трофей.

Рыбалка в Новосибирской области – излюбленное развлечение и способ отдохнуть от пыльного города для новосибирцев и жителей соседних регионов. Искрящиеся чешуёй трофеи не только радуют сами по себе, но и являются экологически чистой пищей. Благо, водоёмов, кишащих рыбой, в достатке. А если неохота ночевать посреди тайги в палатке, по всей области оборудованы охотничье-рыболовные базы с домиками, готовые предоставить кров, лодки и снасти любителям рыбалки.

Сразу отметим, практически до всех мест придётся ехать на личном автомобиле либо заказывать транзит у хозяев рыболовных баз. Есть места, до которых добраться получится только по воде.

Рыбаку в Новосибирской области есть где развернуться: более 450 рек и 500 озёр расположено в регионе. Помимо природных бесплатных мест для рыбалки, в пригороде организованы и платные рыболовные комплексы, где за 150-1500 рублей можно гарантированно наловить себе карпов и форели. Почитайте далее, где лучше всего закидывать удочку.

Самый большой водоём области — Обское водохранилище — привлекает к себе не только местных жителей, но и рыбаков из соседних регионов. Они ловят здесь судака, осетра, стерлядь, нельму, муксуна, чира, сига, пелядь, сазана, налима, линя, леща, щуку, язя, плотву, карася, ельца, окуня. Правда, есть один неприятный сюрприз для рыбаков — большая часть рыбы заражена описторхами и есть её нельзя.

Река Чулым — большой приток Оби. Здесь можно поймать редких осетров, стерлядь и нельму, щуку, окуня.

Славится рыболовный комплекс «Радужный» на ул. Школьная, 1 к. 2 — одно из немногих мест, где можно ловить форель. Основная рыба в улове — карп. Стоимость рыбалки — от 50 рублей в час (минимум 3 часа). Пенсионерам скидка — 50 %. Пойманная рыба оплачивается отдельно: карп — 350 рублей за кг, форель — 520 рублей за кг. Карпа можно выпустить обратно в водоём, форель — нельзя.

Озеро Глухое на Колыванском шоссе, не доезжая до Кудряшей — платный водоём рядом с городом. Цены от 600 рублей. Добраться можно на авто и общественном транспорте. В уловах — плотва, карась, сазан, окунь, щука.

В рыболовном хозяйстве «Зеркальный карп» в Искитимском районе за Евсино ловится карась, карп обыкновенный и зеркальный, японский карп. Порыбачить утром или вечером — 1000 рублей, днём — 1500. Три килограмма рыбы входят в цену.

Место «Чудо-речка» находится на реке Туле, недалеко от впадения в реку Обь. Нужно проехать от пейнтбольного клуба к реке и там вдоль реки вниз по течению метров 300. Лещ, крупный карась (более килограмма), крупная сарога, чебак, елец, мелкий окунь, язь.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, где есть лучшие места для сбора белых грибов и груздей в Новосибирской области.