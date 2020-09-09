Гендерные признаки: найдены симптомы инфаркта, встречающиеся только у женщин
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Недостаточный приток крови к сердцу вызывает приступ; инфаркт миокарда повреждает сердечную мышцу и опасен для жизни.
Как пишет Express, учёные установили, что есть признаки инфаркта, характерные только для женщин. Так, им стоит обращать внимание на постоянное головокружение, одышку, боль в челюстях или спине. Если самая незначительная нагрузка вызывает одышку – стоит обратиться к кардиологу, это может быть первым признаком надвигающегося инфаркта.
Естественно, обычные симптомы тоже встречаются у женщин: резкая грудная боль, боль в руках, внезапное и резкое головокружение.
Напомним, 9 сентября врач рассказала, как себя защитить от инфаркта.
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