Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Голиковой и Поповой ввели вакцину от коронавируса

вчера 23:40

Фото kremlin.ru

Глава Роспотребнадзора и вице-премьер РФ испытали на себе вакцину от коронавируса; об этом заявил Путин, который также добавил, что привились почти все его близкие и родственники.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова испытали на себе вакцину от коронавируса. Об этом в ходе совещания с лидерами фракций в Госдуме 6 октября заявил президент Владимир Путин.

«Я хочу поприветствовать Владимира Вольфовича, он сказал, что он сделал прививку. Хочу вас проинформировать, правда, может, и не стоило об этом говорить, но, тем не менее, и главный санитарный врач Попова, и Голикова Татьяна Алексеевна, которая курирует эту сферу, они тоже сделали прививки», — сказал Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.

Также во вторник Путин лично встречался с украинским политиком Виктором Медведчуком. В ходе беседы о распространении коронавируса глава государства заявил, что большая часть его окружения — близкие, друзья и родственники — уже привились от инфекции.

Напомним, сегодня Путин ответил на предложение провести досрочные выборы в Госдуму.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

1

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

78482
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
31183
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
31083
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30674
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
29721
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
22905
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22476
Губернатор Андрей Травников открыл в Новосибирске региональный центр волейбола