Голиковой и Поповой ввели вакцину от коронавируса

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Глава Роспотребнадзора и вице-премьер РФ испытали на себе вакцину от коронавируса; об этом заявил Путин, который также добавил, что привились почти все его близкие и родственники.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова испытали на себе вакцину от коронавируса. Об этом в ходе совещания с лидерами фракций в Госдуме 6 октября заявил президент Владимир Путин.

«Я хочу поприветствовать Владимира Вольфовича, он сказал, что он сделал прививку. Хочу вас проинформировать, правда, может, и не стоило об этом говорить, но, тем не менее, и главный санитарный врач Попова, и Голикова Татьяна Алексеевна, которая курирует эту сферу, они тоже сделали прививки», — сказал Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.

Также во вторник Путин лично встречался с украинским политиком Виктором Медведчуком. В ходе беседы о распространении коронавируса глава государства заявил, что большая часть его окружения — близкие, друзья и родственники — уже привились от инфекции.

Напомним, сегодня Путин ответил на предложение провести досрочные выборы в Госдуму.