Города Сибири заметает снегом: высота покрова местами уже достигает 18 см

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В крупных городах Сибири появился первый снег; высота снежного покрова местами уже достигает 18 см.

Похолодание в крупных городах Сибири привело к выпадению снега и появлению снежного покрова в большинстве регионов СФО. Высота снежного покрова местами уже достигает 18 см, рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Анна Лапчик.

По её словам, в связи с понижением температуры, которое сейчас наблюдается не только на юге Западной Сибири, но и в Красноярском крае, осадки уже отмечаются в смешанной фазе.

"Кое-где уже появился даже снежный покров. Сегодня ночью были достаточно обильные осадки в Алтайском крае, в Республике Горный Алтай, в Кемеровской области, поэтому высота снежного покрова там местами уже достигает 5-10, а то и более до 18 сантиметров", — цитирует Лапчик ТАСС.

Накануне первый снег пошел на севере Томской области. Снегопад утром во вторник прошел и в Красноярске снег лег на дороги и улицы, крыши домов и автомобилей и продолжает идти. Первый снег за прошедшие сутки выпал даже на юге Сибири — на некоторых территориях Республики Алтай — в частности, в единственном городе Горно-Алтайске.

Синоптики сибирских регионов также прогнозируют, что в ближайшие дни первый снежный покров должен растаять, а окончательно снег на зиму должен лечь немного позже. По данным региональных ГУ МЧС, в течение вторника и в ночь на среду на дорогах возможна гололедица.

Напомним, в Новосибирске на смену заморозкам и снегу придут тепло и дожди.