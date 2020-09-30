Гороскоп на 6 октября: сегодня можно рискнуть

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Астролог Павел Глоба советует сегодня отбросить сомнения и страхи; это активный день, во всех делах требующий проявления инициативы, бесстрашия и даже риска собой ради праведного дела.

Хорошо вести честную и открытую борьбу за справедливость. Благоприятно работать с металлом, изготавливать обереги и талисманы, наносить гравировки и защитные знаки на камнях. Согласно лунным ритмам в этот день не следует завязывать долгосрочные отношения, ибо они могут окутать вас, как паутиной, из которой трудно выбраться.

Медицина

Болезни, возникающие в этот день, очень серьёзные и требуют незамедлительного лечения. Не рекомендуется лечение заболеваний органов дыхания, опасны операции в области рук и плеч. Можно лечить заболевания печени, крови и желчного пузыря, боли в области тазобедренных суставов, проводить донорские процедуры.

Приметы

Очень хорошо находить в этот день металлические предметы, особенно острые, – к разрешению запутанных проблем. Случайно уколоться или порезаться – знак того, что вы будете с кем-то болезненно расставаться, но так лучше для вас. Если порыв ветра открывает ваши окна, это к началу новой жизни. Упавший острый предмет во что-то втыкается – знак разногласий и ссор. На вас набрасываются животные – знак снятия защиты. Вам на голову садится птица или падает перо, вы слышите, как кричат петухи – знаки защиты и благой вести. Если в течение дня вы сталкиваетесь с какой-то обувью, то это знак счастливого окончания вашего дела. Ни в коем случае нельзя ходить в одном ботинке – это разрушает защиту. Если что-то ломается в доме, разваливается мебель, сыплется штукатурка, отваливается паркет – знак потерь, ссор, драк, разорения, разрушения семьи. Не открывается дверь, заедает или ломается замок – к снятию защиты. Если зубы выпадают, крошатся – к потере имущества, разорению. Сломался ноготь – к болезни. Порвалась одежда, сломалась «молния» – к разрушению защиты и притяжению темных сил.

Сновидения

Значимы только те сны, которые связаны с битвами, поединками, оружием, металлом и острыми предметами. Они имеют отношение к важным решением в вашей жизни. Сны женщин в этот день более значимы, чем мужчин. Видеть битву, бить кого-то – к перемене в жизни. Плохо, если вы проваливаетесь во сне; и очень хорошо, если взлетаете. Увидеть в этот день во сне кошмары – к прояснению запутанных ситуаций.

Пища

Хорошо есть острую, грубую и тяжелую пищу в жареном или сыром виде. Можно есть мясо, за исключением свинины. Ритуальная пища этого дня – чеснок. Можно выпить, но только крепкие спиртные напитки (водку, коньяк, различные настойки).

Одежда

Рекомендуется все красное и ярко-желтое. Откажитесь от светлых тонов.