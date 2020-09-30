Готовим дома: рецепты блюд и настоек для повышения потенции из разных стран

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Существуют травы, способные повысить потенцию; рассказываем, как приготовить дома полезные блюда и настойки.

В кладовой знаний разных народов мира существует много эффективных рецептов, которые позволяют повысить потенцию, пишет агентство «АИС».

Рецепт французов

Так, у французов особым спросом пользуются листья одуванчика, которые собирают во время цветения. Из них готовят салат с добавлением яиц и зелёного лука, который употребляют на протяжении недели.

Советы российских травников

В России травники рекомендуют следующую смесь: по 200 г изюма, чернослива, инжира (без косточек) измельчить, добавить ядра 12 грецких орехов. Принимать по 2 столовые ложки ближе к вечеру, хранить в холоде.

Настой из чеснока — «домашняя виагра»

Настой из чеснока, измельчённого и залитого водой, нужно встряхивать каждый день в течение месяца. После этого средство принимать по одной чайной ложке каждый день, пока оно не закончится. На 3 л воды рекомендуется использовать 1 кг чеснока.

Лекарство улучшает потенцию, положительно влияет на эрекцию и омолаживает организм в целом.

Напомним, вчера врачи назвали продукты для улучшения потенции.