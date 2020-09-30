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Губернатор представил нового главного военного комиссара Новосибирской области

сегодня 13:18

Фото правительства Новосибирской области

Главным комиссаром региона стал Евгений Кудрявцев; полковник вернулся в Новосибирск для продолжения службы.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил нового военного комиссара региона. Представление произошло на аппаратном совещании в правительстве региона.

Травников попросил коллег оказывать всестороннюю помощь новому главному комиссару Евгению Кудрявцеву. С 1 октября на территории региона стартовал осенний призыв в армию. Задача – выполнить план набора призывников и не допустить распространения коронавирусной инфекции среди будущих защитников Родины.

«Сейчас нам следует использовать весь опыт для выполнения важной государственной задачи совместно с новым военным комиссаром Новосибирской области», — заявил Андрей Травников.

Кудрявцев ранее уже занимал должность главного военного комиссара в Новосибирской области. Он снова вернулся в столицу Сибири для продолжения службы.

Напомним, осенний призыв стартовал в Новосибирской области с 1 октября.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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