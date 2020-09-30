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Хоккеисты череповецкой «Северстали» забили гол «Сибири» в первом периоде матча КХЛ

сегодня 20:31

Фото пресс-службы ХК «Сибирь»

«Сибирь» играет с череповецкой «Северсталью» на домашней арене; итогом первого периода стал гол в ворота новосибирцев.

Хоккейный клуб «Сибирь» играет с череповецкой «Северсталью» на своей домашней арене. Первый период завершился со счётом 0:1 в пользу «Северстали». Шайбу в ворота новосибирских хоккеистов завёл нападающий Александр Петунин.

Матч с «Северсталью» завершит серию из четырёх домашних игр новосибирцев. В двух встречах «Сибирь» уверенно выиграла. Соперниками «Снеговиков» были «Автомобилист» (6:4) и «Торпедо НН» (4:2). В одной встрече добиться победы не удалось: СКА взял реванш за поражение в Петербурге (4:6).

После 13-ти матчей новосибирская команда занимает восьмое место в конференции «Восток». В активе «Сибири» 11 очков.

Напомним, сегодня стало известно об уникальном рекорде ХК "Сибирь" в КХЛ.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

Сибирь
хоккей
новосибирск
кхл
матч

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