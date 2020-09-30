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Хоккейная «Сибирь» поставила уникальный рекорд в КХЛ

сегодня 10:51

Фото пресс-службы ХК «Сибирь»

Новосибирцы забили больше всех голов на последней секунде; 6 октября команда проведёт матч с «Северсталью».

Хоккейная «Сибирь» установила уникальный рекорд в КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В новом сезоне розыгрыша Кубка Гагарина новосибирцы забили уже 8 голов на последней секунде матча. На один гол меньше забили хоккеисты казанского «Ак Барса».

Сегодня, 6 октября, новосибирская команда проведёт домашний матч против «Северстали» из Череповца. Начало игры в 19:30.

Напомним, ранее Сибирь обыграла нижегородское «Торпедо».

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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