Инвалида из Омска лишили прав за пьяную езду из-за признаков болезни

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Жителя Омска лишили права управлять автомобилем на полтора года из-за нахождения за рулём в нетрезвом виде; мужчина оказался инвалидом — он говорит, что его состояние было вызвано болезнью.

В Омске инвалида лишили прав на полтора года за пьяную езду, хотя она заявлял что его состояние было следствием осложнений на фоне анемии. Как сказано в материалах дела Сергей Сельянинов в конце июня ехал по Омску, когда его остановил сотрудник ГИБДД. Тот обратил внимание на странное поведение водителя. В частности, у него была заторможена речь, замедлены движения рук, также было видно покраснение лица.

Тогда представитель правоохранительных органов посчитал, что водитель может находиться за рулём в состоянии алкогольного опьянения и предложил пройти медицинское освидетельствование. Сергей Сельянинов сказал, что не может пройти процедуру из-за очень плохого самочувствия. В тот момент правая рука была поражена гангреной, из-за чего он испытывал боль, сказано в деле.

Это стало основанием предполагать, что водитель был за рулём в нетрезвом виде. Первое судебное заседание проходило без участия водителя — в тот момент ему ампутировали поражённую гангреной руку. Позже он решил обжаловать решение суда, однако сделать этого не удалось — отказ от медицинского освидетельствования сыграл против инвалида во второй раз.

Как пояснил изданию octagon.media адвокат Владимир Гончаров, шансов у водителя изначально было мало.

«Дело в том, что у нас лишают права на управление транспортным средством именно за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Это уже и есть основание для наказания. Если у сотрудников полиции были основания для того, чтобы подвергнуть его освидетельствованию (не отвечающее норме состояние человека: дрожание рук, например, невнятная речь), то инвалид должен был согласиться», – прокомментировал решение суда юрист.

Сергея Сельянинова также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, ранее новосибирец пожаловался на побои со стороны полицейского при задержании — он требовал разблокировать телефон, чтобы доказать его причастность к сбыту наркотиков.