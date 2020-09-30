Из иркутской колонии досрочно выпустили на свободу экс-мэра расхитителя земель на Байкале

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В Иркутской области досрочно освободили экс-мэра, незаконно выделившего земли у Байкала; в 2019 году суд приговорил Сергея Копылова к трем годам колонии.

Экс-мэр Ольхонского района Иркутской области Сергей Копылов, приговоренный в июне 2019 года к трем годам лишения свободы по делу о незаконном распоряжении землей в Прибайкальском национальном парке, освобожден досрочно. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска.

"В Куйбышевский районный суд Иркутска поступило ходатайство осужденного К., отбывающего наказание по приговору Эхирит-Булагатского районного суда Иркутской области, об условно-досрочном освобождении. Постановлением от 23 сентября 2020 ходатайство осужденного удовлетворено", — говорится в сообщении.

В суде уточнили, что речь идет о бывшем мэре Ольхонского района Сергее Копылове. Постановление вступило в законную силу

В период с 2013 по 2015 год Копылов подписал постановления о предоставлении земельных участков в границах Прибайкальского нацпарка в аренду, заключил с юридическими лицами и гражданином договоры аренды земельных участков и по акту приема-передачи передал участки в пользование строительной фирме, проводившей реконструкцию автодороги в Ольхонском районе. Кроме того, Копылов разрешил добывать грунт на территории национального парка, то есть проводить работы по изменению исторически сложившегося природного ландшафта.

Распоряжаться землями национального парка Копылов не имел права, так как это федеральная собственность. В 2016 году сообщалось, что, по данным СК, действия чиновника повлекли экологический ущерб РФ в размере около 24 млн рублей. В июне 2019 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Площадь Прибайкальского национального парка составляет 417,3 тыс. га, он простирается на 470 км вдоль побережья Байкала.

Напомним, в Омске возбудили уголовное дело о халатности в отношении чиновников местной мэрии.