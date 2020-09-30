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Как оформить пособие по безработице: простая инструкция

сегодня 12:27

Скриншот сайта «Работа в России»

В России введён упрощённый порядок оформления пособия по безработице; безработные с детьми получат дополнительную выплату в 3 тысячи рублей.

В России из-за пандемии коронавируса и массовых увольнений упросили оформление пособия по безработице. Подробности сообщили в Минтруда Новосибирской области.

Все, кто оказался уволен и признан безработным после 1 марта 2020 года, могут получить повышенное пособие по безработице. Те безработные, которые имеют несовершеннолетних детей, могут также получить дополнительную выплату в 3 тысячи рублей на каждого ребёнка.

Чтобы оформить пособие по безработице в Новосибирске и в целом по России, нужно:

- зайти на портал «Работа в России»;
- войти на сайт с помощью своего аккаунта в госуслугах;
- на сайте «Работа в России» нужно нажать на кнопку «Подать заявление на пособие»;
- заявлению нужно приложить резюме.

Не нужно предоставлять копии трудовой книжки, а также приказы об увольнении. Кроме того, не требуется и справка о среднемесячном заработке от работодателя. Только заявление и резюме.

Упрощённый порядок получения пособия по безработице в России действует до 31 декабря 2020 года.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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