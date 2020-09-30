Как получить ИНН: простая инструкция

Скриншот сайта Федеральной налоговой службы

ИНН нужен для получения пособий и льгот; предпринимателям ИНН нужен для оплаты налогов.

Идентификационный номер налогоплательщика, или ИНН — это специальный цифровой код, который помогает учитывать всех налогоплательщиков в России. Он состоит из 12 цифр. Первые две цифры — код региона, далее идут цифры местной налоговой инспекции, последующие шесть цифр — номер налоговой записи налогоплательщика. Последние две цифры — контрольные, их используют для проверки правильности записи.

Как получить ИНН?

Процедура получения ИНН простая.

Можно получить ИНН онлайн. Достаточно перейти на сервис постановка физического лица на учёт в налоговом органе на территории РФ.

Заявление на получение ИНН можно подать лично. Для этого нужно прийти в налоговый орган по месту жительства и заполнить бланк. Он называется заявление физического лица о постановке на учёт в налоговом органе по Форме 2-2-Учёт. Образец заполнения есть в каждом отделении налоговой службы.

При оформлении заявления нужно также указать паспортные данные. Сам номер ИНН можно также получить лично или же заказать доставку по почте.

Нужно ли получать новый ИНН при смене места жительства?

Свидетельство, выданное налоговым органом физическому лицу, в случае изменения его места жительства замене не подлежит.

Нужно ли получать новый ИНН при смене фамилии?

При изменении фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, места рождения физическому лицу, имеющему Свидетельство, новое Свидетельство с указанием в нём присвоенного ранее ИНН выдаётся (направляется) бесплатно. Одновременно сообщается, что получение нового Свидетельства с указанием в нём присвоенного ранее ИНН в случае изменения фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, места рождения физического лица, не является обязательным.