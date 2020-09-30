Как получить СНИЛС: инструкция от ПФР
Фото ПФР
Для попадания в пенсионную систему России нужен индивидуальный страховой номер; Сиб.фм публикует простую инструкцию.
Страховой номер индивидуального лицевого счёта нужен, чтобы стать участником системы обязательного пенсионного страхования и формировать свои пенсионные права. Для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования нужно обратиться с документами в соответствующий госорган.
Получить СНИЛС могут следующие лица:
граждане РФ, проживающие как на территории РФ, так и за её пределами;
иностранные граждане, постоянно или временно проживающие на территории России;
иностранные граждане, временно пребывающие на территории Российской Федерации.
Граждане, имеющие постоянное место работы, могут оформить СНИЛС следующим образом:
обратиться в свою организацию;
обратиться в управление Пенсионного фонда по месту жительства;
обратиться в МФЦ.
Неработающим гражданам подходят данные действия:
обращение в управление Пенсионного фонда по месту жительства;
обращение в МФЦ.
Для получения страхового свидетельства нужен документ, удостоверяющий личность.
При оформлении СНИЛС на ребёнка до 14 лет необходимо предоставить свидетельство о рождении ребёнка и паспорт родителя, который обращается за получением документа.
СНИЛС нужно менять при изменении фамилии, имени, отчества, пола, даты и места рождения, а также при обнаружении ошибок или грубых внешних дефектов.
Напомним, стало известно, как просто и быстро оформить ИНН.
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