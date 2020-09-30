Как получить СНИЛС на ребёнка: инструкция от ПФР

Фото: ПФР

СНИЛС нужен для оформления детских пособий и выплат; документ перестали выдавать на руки родителям, он хранится в ведомствах в электронном виде, но номер можно узнать самостоятельно.

Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) сегодня можно получить несколькими способами. Это можно сделать, обратившись в Пенсионный фонд лично, либо подать заявление через МФЦ. Получить СНИЛС через госуслуги дистанционно можно, если ребёнок рождён в 2020 году.

«С 15 июля этого года Пенсионный фонд самостоятельно, то есть в проактивном режиме, оформляет и страховой номер индивидуального лицевого счёта – СНИЛС — новорождённым детям. Это делается на основе сведений, поступающих в ПФР из ЕГР ЗАГС. Электронный СНИЛС после оформления направляется в Личный кабинет мамы на портале госуслуг. Таким образом, те семьи, в которых появляется ребёнок, получат информацию о номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме», — рассказали в Новосибирском отделении ПФР.

Инфографика со страницы ПФР по Новосибирской области

СНИЛС необходим при устройстве на работу, начислении пенсии, при обращении за госуслугами и детскими пособиями.

В обиходе СНИЛСом называют светло-зелёную пластиковую карту. Фактически это набор из 11 цифр, при вводе которых открывается доступ к персональной информации, хранимой в ПФР. По сути, это код быстрого доступа к хранилищу данных, накапливаемых в ПФР на конкретного человека.

С 1 апреля 2019 года пластиковые карточки упразднили, номер СНИЛС теперь хранится в базе данных и при необходимости документ могут выдать в виде бумажной справки, или можно самостоятельно посмотреть номер свидетельства в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.

Если СНИЛС оформляется ребёнку до 14 лет, то потребуется паспорт одного из родителей, который обращается за оформлением, и свидетельство о рождении ребёнка.

Если номер индивидуального лицевого счёта нужно присвоить ребёнку, которому уже исполнилось 14 лет, то нужны паспорт ребёнка и паспорт родителя, если за выдачей СНИЛС обращается родитель.

Напомним, в октябре нужно повторно подавать заявление на некоторые пособия на детей.