Как прямые продажи выживают на удалёнке

Фото предоставлено компанией QNET

1 января 2021 года может вступить в силу закон об удалёнке; некоторые компании уже перевели сотрудников на онлайн-работу из-за пандемии коронавируса.

Так, новосибирские педагоги средней и высшей школы обучали школьников и студентов дистанционно, когда подтверждались случаи заражения. Как это турбулентное время изменит индустрию прямых продаж, Сиб.фм обсудил с руководителем по маркетингу и PR в России и СНГ компании QNET Ириной Поляковой.

– Ирина, как в прямых продажах и сетевом маркетинге, где дистрибьюторы с глазу на глаз презентуют продукцию, вообще возможно выжить на удалёнке? Ведь здесь клиент обычно вдыхает ароматы, листает каталог и только после этого делает свой заказ распространителю... Как Независимые Представители QNET справляются со своей работой удалённо?

– Напомню, что QNET – компания электронной коммерции, поэтому её покупатели заказывают продукцию на её сайте после презентаций Независимых Представителей. Действительно, наши сетевые бизнесмены обычно проводили презентации очно, но с началом пандемии быстро перестроили их в онлайн-формат. Более того, когда клиент находится дома, он расслаблен и готов слушать. Для него рассказ о новинке в косметической линии так же интересен, как, например, просмотр информационного телевыпуска. И в том и в другом случае покупатель получает ценные знания и отдыхает от своих дел. Всё и так шло к тому, что онлайн-бизнес превзойдёт офлайн, и пандемия только ускорила этот процесс. Я знаю, что новосибирские Независимые Представители смогли дистанционно расширить географию своего дела – не только в городах России, но и в других странах.

Более того, Независимые Представители встречают не только новых клиентов, но и бизнес-партнёров. Весной и летом многие лишились работы, поэтому стали искать новые занятия и возможности для заработка. Всемирная федерация ассоциаций прямых продаж сообщила о впечатляющих результатах индустрии в 2019 году, её оборот составил 180 млрд долларов. Словом, прямые продажи являются перспективным источником дохода.

– Чем компания занимается, помимо бизнеса?

– Независимые Представители и сотрудники QNET навещают подопечных социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Снегири». Организуют ежегодный благотворительной забег «Абсолютная жизнь».

Правда, в 2020-м это событие не состоялось из-за пандемии. Впрочем, ряд филантропических проектов QNET всё же удалось провести. Конечно же, при этом были соблюдены все санитарно-эпидемиологические ограничения.

Так, в сентябре компания провела экосубботник и детский турнир по футболу. Победители соревнования получили мячи, футболки, сумки с логотипом известного английского ФК Mаnchester City (QNET – спонсор этой команды). Часть таких же подарков мы передадим в интернат.

– Возвращаясь к теме предпринимательства: сегодняшний день подходит для развития сетевого бизнеса?

– В целом да, но есть и подводные камни. Хотя прямые продажи дают возможность преуспеть людям разных профессий, всё же, как и в любое нестабильное время, появляется много сомнительных фирм-однодневок, которые действуют как финансовые пирамиды. По этой причине стоит знать отличия между ними и компаниями сетевого маркетинга. Например, законная компания занимается реализацией товаров и услуг; как правило, имеет богатую историю; чаще всего занимается благотворительностью; её топ-менеджмент хорошо известен; компания обучает своих Независимых Представителей.

Если вы проверили компанию, её легальность и порядочность, то можете начинать своё дело. Напомню, как и в любом бизнесе, в сетевом вам потребуется зарегистрировать юридическое лицо и вовремя платить налоги.