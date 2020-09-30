Каникулы школьников продлят до двух недель из-за коронавируса в Новосибирской области

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Продлить каникулы могут из-за вспышек заболеваний в учреждениях; каникулы начнутся в третьей декаде октября.

В Новосибирской области школьные каникулы могут продлить из-за пандемии коронавируса. Такое заявление сделал министр образования региона Сергей Федорчук на брифинге для СМИ.

Министр заявил, что каникулы могут продлить из-за сложной эпидемиологической обстановки. Отдых для школьников и учителей продлят одновременно для всех образовательных учреждений. Продолжительность каникул составит две недели.

Ожидается, что отдых начнётся в третьей декаде октября.

В настоящее время в Новосибирской области на контроле Роспотребнадзора из-за коронавируса находятся 33 школы, из-за ОРВИ – 18 школ.

Напомним, накануне губернатор Андрей Травников заявил, что досрочных каникул в Новосибирской области не будет.