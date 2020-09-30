Когда потеплеет в Новосибирске: на смену заморозкам и снегу придут тепло и дожди

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Прогноз погоды на ближайшие дни не радует, но к началу следующей недели в Новосибирске станет заметно теплее.

Ночные заморозки, холодный пронзительный ветер и низкие температуры сохранятся в Новосибирске в ближайшие дни. Температура воздуха не будет превышать +4 градусов.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, во вторник, 6 октября, днём в Новосибирске ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днём 0...+2 градуса.

В среду, 7 октября, преимущественно без осадков. Сохранится северо-западный ветер. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днём +1...+3.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», холоднее всего на этой неделе будет в четверг, 8 октября. Температура воздуха днём опустится до 0 градусов, и снова пойдёт снег.

В пятницу, 9 октября, столбик термометра начнёт подниматься вверх, но днём будет не теплее +1.

К воскресенью, 11 октября, температура воздуха днём подрастёт до +4 градусов и далее будет расти в день на 1 градус, достигнув +8 к среде, 14 октября. Правда, будет моросить небольшой дождь.

Потепление в начале следующей недели обещает и портал «Гисметео». По данным gismeteo.ru, температура начнёт расти уже в эти выходные. В субботу, 10 октября, столбик термометра поднимется до +5 градусов, в воскресенье, 11 октября, до +6. В понедельник, 12 октября, днём в Новосибирске будет +6 градусов. Во вторник, 13 октября, и в среду, 14 октября, +7 градусов.

Напомним, в ночь на 6 октября Новокузнецк завалило снегом.