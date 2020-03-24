Кокорин купил «Оку» ради красивых номеров для своего Rolls-Royce

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Кокорин купил «Оку» ради красивых номеров и поставил их на свой Rolls-Royce; российский автомобиль 2003 года выпуска со знаками О009РР.

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин купил автомобиль «Ока» Как сообщается в Telegram-канале Baza, сделал это форвард ради красивых номеров и поставил их на свой Rolls-Royce.

По информации источника, футболист приобрел российский автомобиль 2003 года выпуска со знаками О009РР. 29-летний форвард выступает за «Спартак» под номером 9. До Кокорина «Окой» владела жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана.

Форвард перешел в «Спартак» 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3 плюс 1». По информации СМИ, 29-летний футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год. Также Кокорин получит 2,5 миллиона евро подъемных.

8 октября 2018 года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

Напомним, главный тренер российской футбольной дружины Стас Черчесов оценил шансы нападающего Александра Кокорина на возвращение в национальную сборную.