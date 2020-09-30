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Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 6 октября

сегодня 01:53

Фото оперативного штаба

Ещё 73 новосибирца заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались пять пациентов.

По состоянию на 6 октября в Новосибирской области зарегистрировано 13 543 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 73 человека, сообщили в оперативном штабе региона.

В стационарах скончались пять пациентов. Это мужчины в возрасте: 66, 73, 74 лет, двоим было 70 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 469 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 54 человека. На ИВЛ – 5 пациентов.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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