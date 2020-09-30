Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 6 октября
Фото оперативного штаба
Ещё 73 новосибирца заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались пять пациентов.
По состоянию на 6 октября в Новосибирской области зарегистрировано 13 543 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 73 человека, сообщили в оперативном штабе региона.
В стационарах скончались пять пациентов. Это мужчины в возрасте: 66, 73, 74 лет, двоим было 70 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 469 человек.
В отделениях интенсивной терапии находятся 54 человека. На ИВЛ – 5 пациентов.
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