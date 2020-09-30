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Коронавирус ещё не отступил: Путин пообещал поддержку граждан, социальной сферы и системы здравоохранения

сегодня 20:13

Фотографии с сайта kremlin.ru

Путин заявил, что российское руководство готово к любому развитию событий; президент пообещал поддержку.

Угроза коронавируса ещё не отступила, российское руководство готово к любому развитию событий. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций, сообщает "Интерфакс".

Путин пообещал чёткие и согласованные действия со стороны государства и поддержку граждан, социальной сферы и системы здравоохранения. Он выразил уверенность, что такие решения властей всегда найдут поддержку во всех фракциях Госдумы.

Президент также поблагодарил депутатов за напряжённую и эффективную работу в условиях эпидемии.

"Важно, что законодательный процесс не был нарушен, напротив, действуя на опережение, в высшей степени оперативно парламент принял десятки неотложных законов, которых ждали люди", — сказал президент.

В апреле Путин выражал уверенность, что Россия победит "заразу коронавирусную", как раньше справилась с половцами и печенегами.

В августе он объявил о регистрации Минздравом первой вакцины от коронавируса, и рассказал, что среди привившихся добровольцев была одна из его дочерей.

24 сентября президент на встрече с избранными губернаторами выразил надежду, что не придётся возвращать жёсткие коронавирусные ограничения. При этом он отмечал, что в этом плане в России ситуация получше, чем в других странах, поскольку чиновники "своевременно и эффективно" принимают нужные меры.

29 сентября Путин заявил, что в сфере борьбы с коронавирусом главы регионов получили широкие полномочия, и до сих пор у них всё хорошо получалось. Рост заболеваемости в Москве, по его словам, означает, что и в других регионах нужно быть готовым к любому развитию ситуации.

В связи с резким ростом числа заражённых коронавирусом власти Москвы призвали людей из группы риска самоизолироваться. Во всех школах города были объявлены двухнедельные каникулы, а с 9 октября мэрия заблокирует льготные проездные, чтобы школьники и старики не пользовались общественным транспортом. Предприятиям приказано отправить на удалёнку не менее 30 % сотрудников.

5 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что ему не известно о планах ввести локдаун в стране в связи с пандемией.

Напомним, вчера в Софреде заявили о готовности вновь закрыть границы России из-за ситуации с коронавирусом.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

президент
здравоохранение
Россия
Владимир Путин
коронавирус
поддержка
совещание

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