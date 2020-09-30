Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 7 октября - нехватка медиков в Испании, режим ЧС до февраля в Италии и выздоровление Трампа

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Нехватка медиков в Испании, режим ЧС до февраля в Италии, выздоровление Трампа; эти и другие новости – в событиях дня на Сиб.фм.

К 7 октября количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 35 799 994 человека, из которых 1 054 803 умерли, 26 825 292 выздоровели.

Вдыхаем с воздухом

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщили, что новый коронавирус может передаваться воздушно-капельным путём, надолго задерживаясь в воздухе. Специалисты обновили материалы по распространению инфекции.

Ранее отмечалось, что коронавирус передаётся «главным образом при тесных контактах между людьми, в том числе между теми, кто находится рядом». Речь шла о расстоянии примерно 1,8 м. Теперь же в ЦКПЗ считают, что содержащие вирус мельчайшие капли жидкости, которые выделяются, когда заражённые чихают или кашляют, могут задерживаться в воздухе в течение нескольких часов.

Трамп вернулся и сравнил COVID-19 с гриппом

Президент США Дональд Трамп покинул Военно-медицинский центр имени Уолтера Рида и на вертолёте направился в Белый дом. Он пообещал в ближайшее время вернуться к участию в предвыборной кампании. По словам пресс-секретаря его избирательного штаба, Дональд Трамп планирует участвовать во втором раунде теледебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом, сообщает CNN.

Кроме того, американский лидер заявил, что не намерен вводить в США общенациональный карантин из-за пандемии коронавируса. При этом глава государства сослался на статистику летальных случаев от гриппа. Он выразил уверенность, что люди научатся жить с коронавирусом, как научились жить с гриппом.

Режим ЧС до февраля в Италии

Правительство Италии собирается продлить режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом до 31 января следующего года, сообщает «РИА Новости». По словам министра здравоохранения страны Роберто Сперанца, курс властей должен быть нацелен на осмотрительность и осторожность.

Постановление о введении режима ЧС Совет министров Италии принял 31 января, когда в стране выявили первые случаи COVID-19. 31 июля режим продлили до 15 октября.

Нехватка медиков в Испании

В Европе рассказали об очередной вспышке COVID-19 в конце сентября. Самая тяжёлая ситуация сформировалась в Испании, где не хватает медперсонала.

Для борьбы с распространением инфекции было принято решение закрыть Мадрид и несколько ближайших к нему городов.

Напомним, вчера Путин пообещал поддержку граждан страны, социальной сферы и здравоохранения на фоне новой волны роста заболеваемости коронавирусом.