Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 11:00 6 октября

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В Новосибирской области выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом; в стационарах умерли четыре пациента.

Количество подтверждённых случаев коронавируса в Новосибирской области достигло 13 621. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 473 пациента. Об этом 6 октября рассказали в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выявлено 78 случаев заражения.

Скончались ещё четыре пациента, мужчины в возрасте 57 лет, 67 лет, 68 лет, женщина, ей было 56 лет.

Всего в регионе от коронавируса скончались 473 человека, сказали в штабе.

На сегодняшний день в отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек. На ИВЛ – 7 пациентов.

«Госпитализированы 35 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 089. В больницы районов области госпитализированы 705 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом», — говорится в сообщении штаба.

Всего в Новосибирской области сделано 550 794 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 394 жителя области, 45 834 человека сняты с меднаблюдения.

Напомним, 6 октября министр образования рассказал о количестве отправленных на карантин из-за коронавируса классов.