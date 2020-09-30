Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 7 октября – закрытие стадионов, испытание вакцины, новая выплата и заявление Путина

Фотографии с сайтов pixabay.com и kremlin.ru

Закрытие стадионов, испытание вакцины, новая выплата, заявление Путина; эти и другие главные новости дня в обзоре Сиб.фм.

К 7 октября количество заражённых коронавирусной инфекцией в России составило 1 237 504 человека, из которых 21 663 — умерли, 988 576 — выздоровели.

Путин пообещал

Угроза коронавируса ещё не отступила, российское руководство готово к любому развитию событий. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций, сообщает «Интерфакс».

Президент также пообещал чёткие и согласованные действия со стороны государства и поддержку граждан, социальной сферы и системы здравоохранения. Он выразил уверенность, что такие решения властей всегда найдут поддержку во всех фракциях Госдумы.

Закрытие стадионов

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин не исключает, что трибуны для любителей футбола снова могут закрыть. Пока распоряжений не было, но такой вариант в ближайшем будущем не исключается.

По словам Прядкина, пока каких-либо ограничений для зрителей и игроков не поступало, но эпидемиологическая обстановка сложная и «может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун».

Госпитализирован в тяжёлом состоянии

Актриса Анастасия Макеева в Instagram сообщила, что 78-летний актёр, народный артист России Сергей Шакуров заболел коронавирусом.

По словам Макеевой, артист спешно госпитализирован в одну из клиник Москвы и в настоящее время находится под присмотром медиков.

Испытания вакцины

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук начал в Новосибирске клинические испытания собственной вакцины против коронавируса. Первую и вторую фазы испытаний планируется завершить в ноябре.

Сокращение зарплат

Во втором квартале 2020 года миллионам россиян сократили заработную плату из-за последствий коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным компании, за указанный период сокращение заработной платы коснулось 4,6 миллиона граждан или 6,2 % от общего числа рабочего населения. Самый распространенный вариант сокращения заработной платы – это отпуск без сохранения заработной платы, которым воспользовались 2,4 миллиона россиян.

Новая выплата

Единовременные выплаты за труд в условиях распространения коронавирусной инфекции получат пожарные, специалисты медорганизаций и других подразделений МЧС России. Соответствующее постановление вступило в силу сегодня.

Размер выплат рассчитают, исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем регионе за 9 месяцев 2019 года по данным Росстата.

Страх перед вирусом

Опасаются заразиться коронавирусом или заражения своих близких 74 % россиян, рассказал гендиректор ВЦИОМа Валерий Фёдоров. Он сослался на результаты опроса, проведённого 5 октября среди 1 600 взрослых.

Сильные опасения испытывают 15 % опрошенных, ещё 59 % опасаются заразиться в какой-то степени. 11 % респондентов уверены, что не заразятся ни они сами, ни их близкие.

В большинстве своём за ужесточение ограничений выступила молодёжь — 22 % в возрастной группе от 18 до 24 лет. 31 % опрошенных высказались за сохранение ограничений на весеннем уровне.

Напомним, сегодня врачи допустили неожиданный способ появления антител к коронавирусу.