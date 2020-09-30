Кровавую расправу устроил пьяный подросток в Сибири: бил топором, ножами и бензопилой

Фото pixabay.com

От потерпевшего осталось лишь кровавое месиво; возбуждено уголовное дело.

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело после жесткого убийства. Такие данные приводит республиканский Следственный комитет.

По данным ведомства, поздним вечером 30 сентября в селе Талда выпивала большая компания. 43-летний мужчина с женой и младшим братом, его девушка и 17-летний сын.

Между владельцем дома и 17-летним юношей возникла ссора. Около полуночи подростка выгнали из дома. Пьяный юноша решил отомстить. Взял топор и разбил окна в доме. Родственники попытались успокоить парня, но тот взял бензопилу и распилил двери. Обидчика позвал на улицу.

Далее юноша убил 43-летнего мужчину двумя ножами. Потерпевший умер на месте.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Расследование уголовного дела продолжается.