Кровавую расправу устроил пьяный подросток в Сибири: бил топором, ножами и бензопилой
Фото pixabay.com
От потерпевшего осталось лишь кровавое месиво; возбуждено уголовное дело.
В Республике Алтай возбуждено уголовное дело после жесткого убийства. Такие данные приводит республиканский Следственный комитет.
По данным ведомства, поздним вечером 30 сентября в селе Талда выпивала большая компания. 43-летний мужчина с женой и младшим братом, его девушка и 17-летний сын.
Между владельцем дома и 17-летним юношей возникла ссора. Около полуночи подростка выгнали из дома. Пьяный юноша решил отомстить. Взял топор и разбил окна в доме. Родственники попытались успокоить парня, но тот взял бензопилу и распилил двери. Обидчика позвал на улицу.
Далее юноша убил 43-летнего мужчину двумя ножами. Потерпевший умер на месте.
Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Расследование уголовного дела продолжается.
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