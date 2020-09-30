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Куда жаловаться на поборы в школе – комментарий Новосибирского минобра

сегодня 16:16

Фото pixabay.com

В случае принуждения родителей к сдаче денег на нужды школы они могут пожаловаться в прокуратуру и министерство образования; за незаконный сбор средств предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей.

В министерстве образования Новосибирской области назвали незаконным принуждение родителей к сдаче средств на нужды класса или школы. Решение об оказании материальной помощи должно быть добровольным. Об этом Сиб.фм сообщил глава ведомства Сергей Федорчук в ответе на официальный запрос.

«Образовательные организации вправе обращаться к родителям обучающихся с просьбой о добровольных пожертвованиях, но решение об оказании помощи принимается родителями самостоятельно и добровольно», — говорится в документе за подписью министра.

В ответе также отмечается, что учёт всех благотворительных пожертвований ведётся в соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учёте».

Соответственно, вести неофициальный реестр родителей, которые скинулись на новые шторы в класс, — недопустимо.

По словам Федорчука, в случае принуждения родителей к «благотворительности» они могут пожаловаться как учредителю образовательной организации — в минобр или департамент, — так и в прокуратуру.

За нарушение или ограничение прав граждан на доступное и бесплатное образование предусмотрен штраф. Для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Напомним, ранее родители новосибирских школьников пожаловались на поборы к Дню учителя.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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