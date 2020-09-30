Лодку супругов из Новосибирска протаранили на рыбалке под Томском и чуть не расстреляли

Фото pixabay.com

Пенсионер протаранил лодку и угрожал застрелить семью новосибирцев, рыбачившую на Оби в Томской области; возбуждено уголовное дело, мужчине грозит два года лишения свободы.

Житель Кемерово с товарищами на реке Оби в Томской области, увидев рыбачившую семейную пару, начал требовать прекратить рыбалку, угрожал их застрелить и протаранил лодку семьи.

Как сообщили в транспортной полиции по СФО, супружеская пара из Новосибирска рыбачила с лодки на реке Обь в Колпашевском районе Томской области.

«К ним приблизилось другое маломерное судно, и неизвестные стали требовать прекратить рыбалку, ссылаясь не некие ограничения рыбного промысла на этом участке. В ходе разгоревшегося конфликта один из злоумышленников угрожал застрелить семью рыбаков из карабина», — рассказали в полиции.

Опасаясь за свои жизни, новосибирцы попытались скрыться, но лодка с агрессивной компанией догнала и протаранила лодку потерпевших. Сотрудники транспортной полиции установили личность инициатора конфликта. Им оказался 69-летний житель Кемерово. В отношении мужчины уже начато уголовное производство.

По результатам предварительного расследования кемеровчанину предъявлено обвинение в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание, которое ему грозит, — лишение свободы на два года.

Напомним, в Новосибирске автоледи врезалась в иномарку, машину отбросило прямо на 60-летнего пешехода, скончавшегося в реанимобиле.