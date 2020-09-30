Марихуана и кокаин: Дрю Бэрримор шокировала поклонников признанием в наркотической зависимости

Фотографии из аккаунта drewbarrymore социальной сети Instagram

Дрю Бэрримор призналась в наркотической зависимости; по словам звезды Голливуда, с кокаином и марихуаной она познакомилась уже в 12 лет.

Американская актриса Дрю Бэрримор призналась в наркотической зависимости с 12 лет. Об этом сообщает издание The Sun.

Такое признание 45-летняя звезда сделала перед запуском её собственного ток-шоу.

"Я никогда не забуду, насколько мне повезло. Находясь в чёрном списке в 12 лет, я ценю каждую свою работу", – поделилась Бэрримор.

Её карьера началась в одиннадцать месяцев, когда она появилась в рекламе корма для собак. Когда Дрю укусило одно из животных, продюсеры испугались, что девочка заплачет, но вместо этого Бэрримор рассмеялась и была принята на работу.

Дебют в кино у актрисы состоялся в пятилетнем возрасте в фантастическом фильме. А затем, спустя год, она снялась в фильме своего крёстного Стивена Спилберга "Инопланетянин". После этого актриса проснулась известной и, будучи совсем маленькой девочкой, появилась на шоу Джонни Карсона.

Однако её семейная жизнь была неспокойной. Отец, страдающий алкогольной зависимостью актёр Джон Бэрримор, ушёл из семьи, когда ей было шесть месяцев. Мама, актриса Джейд Бэрримор, отвела её в печально известный нью-йоркский клуб Studio 54, где Дрю стала пропадать целыми днями и столкнулась с наркотиками. Она назвала себя тусовщицей и пять раз в неделю приходила туда выпить и потанцевать. К 12 годам Дрю перешла на марихуану и кокаин.

В итоге Дрю отправили в психиатрическую больницу, где её лечили от алкогольной и наркотической зависимости. По словам актрисы, когда режиссёры узнали об этом, то просто списали её со счетов как испорченный товар. Это отправило Дрю по нисходящей спирали, и, когда ей было 14 лет, она попыталась покончить с собой.

После пребывания в реабилитационном центре Бэрримор решила начать новую жизнь. В 15-летнем возрасте она отказалась от опеки матери, переехала в квартиру в Западном Голливуде и начала жить как взрослый человек. Она работала официанткой в кафе.

Но Дрю никогда не отказывалась от возвращения к актёрскому мастерству. В конце концов в возрасте 17 лет она получила роль в фильме "Ядовитый плющ", а два года спустя — в "Плохих девчонках". К настоящему времени Дрю снялась почти в 60 фильмах, включая "Крик", "50 первых поцелуев", "Певец на свадьбе", "Ангелы Чарли". У неё двое детей.

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