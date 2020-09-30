Маршрутку запустят до нового волейбольного центра в Новосибирске

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Изменения в маршруте вступят в силу с 7 октября; волейбольный центр открыли в минувшую субботу.

В Новосибирске запустят маршрутку до нового волейбольного центра. Об этом сообщили в мэрии города.

Власти решили продлить путь маршрутки №90. Теперь она будет ездить так: по улице Татьяны Снежиной, по улице Волочаевской, Гусинобродскому шоссе, улицы Есенина, Бориса Богаткова, Кошкурника, по улице Фрунзе и Ипподромской. Маршрутка будет двигаться по такому пути в прямом и обратном направлениях.





Изменения вступают в силу с 7 октября из-за открытия в Новосибирске нового волейбольного центра и появления соответствующей остановки.

Напомним, новый волейбольный центр в Новосибирске открыли в минувшую субботу.