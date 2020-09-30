Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Маршрутку запустят до нового волейбольного центра в Новосибирске

сегодня 16:54

PIXABAY.COM

Изменения в маршруте вступят в силу с 7 октября; волейбольный центр открыли в минувшую субботу.

В Новосибирске запустят маршрутку до нового волейбольного центра. Об этом сообщили в мэрии города.

Власти решили продлить путь маршрутки №90. Теперь она будет ездить так: по улице Татьяны Снежиной, по улице Волочаевской, Гусинобродскому шоссе, улицы Есенина, Бориса Богаткова, Кошкурника, по улице Фрунзе и Ипподромской. Маршрутка будет двигаться по такому пути в прямом и обратном направлениях.

Изменения вступают в силу с 7 октября из-за открытия в Новосибирске нового волейбольного центра и появления соответствующей остановки.

Напомним, новый волейбольный центр в Новосибирске открыли в минувшую субботу.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

0

Теги

общество

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

75123
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
31092
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
31016
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30605
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
24383
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
22845
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22423
Губернатор Андрей Травников открыл в Новосибирске региональный центр волейбола