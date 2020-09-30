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Медицинская маска защитит ещё и от воспаления кожи

сегодня 21:07

Фото pixabay.com

Носить медицинскую маску в качестве профилактики заражения коронавирусом полезно и в других аспектах; маска осенью защитит от воспаления губ.

Врач-дерматолог Алексей Едемский в эфире радио Sputnik рассказал о дополнительной пользе от ношения медицинской маски. Осенью она становится средством профилактики хейлита — воспаления кожи и слизистой оболочки губ. Это происходит за счёт снижения пересыхания кожи и попадания на кожу и губы болезнетворных микроорганизмов. Впрочем, при гиперчувствительности и высыпаниях на коже от ношения маски лучше воздержаться.

Напомним, 6 октября в Новосибирске Центр Чумакова начал испытания вакцины от коронавируса.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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коронавирус

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