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Митя Фомин заявил о необходимости сурового наказания для ответственных за экологическую катастрофу на Камчатке

сегодня 09:45

Фото instagram.com/mf_agent, из открытых источников

На Камчатке произошла экологическая катастрофа; Митя Фомин считает, что такие вещи требуют самого строго наказания.

Певец Митя Фомин, который родом из Новосибирска, заявил, что за смерть тысячи животных на Камчатке необходимо пожизненное наказание. Об этом артист написал на своей странице в Instagram.

«В свете последних событий на Камчатке я хотел бы спросить,судя по той информации,что ходит в прессе, мол,это преднамеренный выброс токсичных нефтепродуктов в океан:какова может быть ответственность человека/группы людей за смерть сотней тысяч,а то и миллионов чужих животных жизней? Жаль,пожизненного срока за такие деяния нет! Хотя и этого мало будет», — написал Фомин.

По словам артиста, его родители с детства воспитывали в нём правильное отношение к животным. Они привили певцу понимание того, насколько ценна чужая жизнь. Фомин рассказал, что у них в доме постоянно кто-то жил: «От насекомых, которых я притаскивал с улицы, до ежей, рыбок, свинок и собак».

Напомним, учёные заявили о странных отложениях в реке, впадающей в акваторию Камчатки.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

новосибирск
шоу-бизнес
митя фомин
Камчатский край

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