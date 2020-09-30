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Многоквартирный аварийный дом в центре Новосибирска остаётся без отопления

сегодня 10:59

Фото «Гражданского патруля»

В центре Новосибирска жилой дом в аварийном состоянии не подключают к отоплению; жильцы вынуждены находиться в опасных условиях.

В Новосибирске дом по адресу улица Коммунистическая дом 3а, который признан аварийным и подлежит расселению в будущем, не подключили к отоплению. Об этом сообщила общественная организация «Гражданский патруль».

По словам депутата горсовета Новосибирска Ростислава Антонова, в этом доме также проживает пенсионерка Мария Богородская, имеющая статус «Дети войны».

«Там живёт дитя войны. У неё очень тяжёлая ситуация — провалился пол. Когда мы прошлый раз о ней писали, нашёлся волонтёр, который пришёл и сделал пол. Квартира хотя бы под землю не уходит. Но сейчас другая беда – что дом не подключают к теплу», — рассказал Антонов.

По информации Антонова, в доме находится восемь квартир, жильцы которых вынуждены ждать, когда их расселят. По плану это должно состояться в 2022-2023 годах.

Сейчас общественная организация обратилась в городскую прокуратуру, чтобы сотрудники начали проверку по факту отсутствия отопления в доме и привлекли ответственных лиц.

Напомним, в начале октября энергетики назвали самые проблемные улицы по отоплению в Новосибирске.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

отопление
аварийное жилье
новосибирск

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