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Морили голодом и не давали спать 4-летней девочке в Бурятии

сегодня 16:38

Фото pixabay.com

Семью поставили на учёт; родители также потеряли свидетельство о рождении ребёнка.

В Бурятии на учёт поставили семью за нечеловеческие условия жизни 4-летней девочки. Обращение в аппарат Уполномоченного по правам человека региона поступило от неравнодушных жителей.

В селе Онохой Заиграевского района жила семья, в которой не хватало денег на продукты для полноценного питания малышки. Также оказалось, что у ребёнка не было своего спального места, не оказалось и игрушек. Родители также потеряли свидетельство о рождении малышки.

Ранее мать ребёнка привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Семью поставили на учёт как находящуюся в социально-опасном положении.

Напомним, ранее бывшая жена скандального общественника из Сургута заявила о побоях и похищении ребёнка

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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