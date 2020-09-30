Морили голодом и не давали спать 4-летней девочке в Бурятии

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Семью поставили на учёт; родители также потеряли свидетельство о рождении ребёнка.

В Бурятии на учёт поставили семью за нечеловеческие условия жизни 4-летней девочки. Обращение в аппарат Уполномоченного по правам человека региона поступило от неравнодушных жителей.

В селе Онохой Заиграевского района жила семья, в которой не хватало денег на продукты для полноценного питания малышки. Также оказалось, что у ребёнка не было своего спального места, не оказалось и игрушек. Родители также потеряли свидетельство о рождении малышки.

Ранее мать ребёнка привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Семью поставили на учёт как находящуюся в социально-опасном положении.

Напомним, ранее бывшая жена скандального общественника из Сургута заявила о побоях и похищении ребёнка