Мощнейшая магнитная буря обрушится на Землю уже в октябре

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Самую крупную магнитную бурю зарегистрировали в конце сентября; новый катаклизм продлится до 29 октября.

Мощная магнитная буря обрушится на Землю уже в конце октября. Такие данные приводят учёные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.





Ожидается, что буря начнётся с 21 октября. До 24 числа второго осеннего месяца она будет слабой, а силу наберёт к 25 октября. После этой даты магнитосфера нашей планеты будет сильно возбуждена. Ослабление катаклизма ожидается только 29 октября.

Напомним, ранее учёные сообщали, что самая крупная буря в 2020 году была зарегистрирована в ночь с 27 на 28 сентября.