Мощное потепление с ливнями придёт после морозов в Новосибирск
Фото Густав Зырянова / Сиб.фм
Потепление начнется уже в конце недели; синоптики прогнозируют повышение температуры до +9 градусов.
В Новосибирск после морозной недели придёт резкое потепление с ливнями. Такие данные публикует сервис «Яндекс.Погода».
По данным сервиса, потепление начнётся уже в воскресенье, 11 октября. В этот день столбик термометра покажет +5 градусов.
С понедельника в Новосибирской области зарядят дожди, температура будет повышаться и к среде достигнет максимума в +9 градусов. К выходным на следующей неделе дожди прекратятся, температура будет колебаться около отметки +5 градусов.
Ранее синоптики спрогнозировали в Новосибирской области неделю снегопада.
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