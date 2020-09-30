Мощное потепление с ливнями придёт после морозов в Новосибирск

Фото Густав Зырянова / Сиб.фм

Потепление начнется уже в конце недели; синоптики прогнозируют повышение температуры до +9 градусов.

В Новосибирск после морозной недели придёт резкое потепление с ливнями. Такие данные публикует сервис «Яндекс.Погода».

По данным сервиса, потепление начнётся уже в воскресенье, 11 октября. В этот день столбик термометра покажет +5 градусов.





С понедельника в Новосибирской области зарядят дожди, температура будет повышаться и к среде достигнет максимума в +9 градусов. К выходным на следующей неделе дожди прекратятся, температура будет колебаться около отметки +5 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали в Новосибирской области неделю снегопада.