Мощный снегопад с дождём скоро обрушится на Новосибирск

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Похоже, Новосибирск испытает дыхание приближающейся зимы; первая декада октября пройдёт в дождях и снегопадах.

Похолодает уже 6 октября, до конца недели, как минимум, ночью будут минусовые температуры, днём столбик термометра едва ли покажет выше ноля. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Новосибирская область находится во власти холодной воздушной массы, пришедшей из-под Норильска и Салехарда. Во вторник стоит ожидать дождя и мокрого снега при ночной температуре до минус трёх, днём плюс 4, максимум. Днём скорость ветра достигнет 11 метров в секунду, ночью он слегка стихнет до 6-8 м/c. Среда, 7 октября, снова «обрадует» осадками и ветром до 10 м/с. Днём 0 — +2, ночью ожидается падение до минус 1.

Восьмое октября пройдёт по преимуществу без осадков, ветер достигнет максимум 9 метров в секунду. Днём температура ожидается плюс 1-3 градуса, ночью — те же цифры, только с минусом.

Вторая декада октября обещает небольшое потепление, но потом температура опять снизится. Температура и осадки в октябре будут в пределах нормы.

Напомним, 21 сентября Новосибирск попрощался с бабьим летом.