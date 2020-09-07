Москонцерт перестал продавать билеты на октябрь

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Культурные мероприятия в Москве пока не отменяются; продажа билетов прекращена до 31 октября.

Москонцерт можно назвать государственным культурным холдингом, продающим билеты на мероприятия на подведомственных ему площадках: концерты и спектакли. Структурно в Москонцерт входит ряд театров, мюзик-холл, концертные залы и продюсерский центр.

Учреждение отменило продажу билетов вплоть до 31 октября, сообщает пресс-служба. Сами мероприятия пока никто отменять не стал. В частности, в начале месяца в Москве стартовали фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку» и Большой детский фестиваль. Не скорректирована даже их программа.

Напомним, 7 сентября НОВАТ рассказал об открытии сезона премьерой балета «Баядерка».