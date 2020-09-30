Мясников объяснил, когда нужно вызывать скорую помощь при коронавирусе

Фото pixabay.com

Мясников объяснил, когда нужно вызывать скорую помощь при коронавирусе; поводом для госпитализации могут уже являться сухость во рту, головокружение, редкое мочеиспускание.

Доктор Александр Мясников заявил, 90% инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа должны лечиться дома. Об этом он написал в своем паблике, комментируя постоянно увеличивающееся в последние дни количество заболевших и госпитализированных в России.

"Считаю, что скорую помощь нужно вызывать уже при наличии отдышки в случаях, если она появляется при минимальной физической нагрузке или в состоянии покоя", — пишет врач.

По словам Мясникова, одышка появляется между четвертым и восьмым днем. Особенно нужно обратить внимание на одышку, возникшую на второй-третий день после повышения температуры и возникновения кашля.

Также поводом для госпитализации, по словам медика, являются обезвоживания, сухость во рту, головокружение, редкое мочеиспускание. Еще одним признаком коронавируса является температура выше 38 градусов, которая держится постоянно, а также спутанность мыслей, апатия и заторможенность.

Напомним, Центр Чумакова в Новосибирске начал клинические испытания своей вакцины от коронавируса.