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На Алтае из-за коронавируса на дистанционку принудительно отправили ещё 13 школ

сегодня 21:44

Фото pixabay.com

В Республике Алтай из-за коронавируса и ОРВИ ушли на дистанционную работу 13 школ; удаленно также обучаются ученики 35 классов в 16 школах региона.

Часть школ в Республике Алтай из-за превышения эпидпорога по ОРВИ и выявления случаев коронавируса ушли на дистанционную работу — всего в регионе 13 таких учреждений. Кроме того, на дистанционном обучении 35 классов в 16 школах, сообщает пресс-служба правительства региона.

"13 школ Республики Алтай работают в дистанционном режиме — по четыре школы из-за коронавируса в Кош-Агачском и Онгудайском районах, по одной — в Улаганском и Усть-Коксинском районах. Три школы в Майминском районе ушли на "дистанционку" из-за превышения эпидпорога по ОРВИ", — сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.

Уточняется, также удаленно обучаются сейчас ученики 35 классов в 16 школах республики — при подтвержденном случае коронавируса среди учеников весь класс переводится на дистанционное обучение на две недели. Решение о переходе школ на дистанционный режим принимает муниципальный оперштаб по предписанию Роспотребнадзора.

По последним данным оперштаба региона, на сегодня в Республике Алтай выявлено 88 новых случаев коронавируса, всего за время пандемии из зафиксировано 4 095 случаев.

Напомним, каникулы школьников продлят до двух недель из-за коронавируса в Новосибирской области.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

школы
Республика Алтай
коронавирус
дистанционное обучение

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