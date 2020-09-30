На карантин из-за коронавируса отправили 119 школьных классов в Новосибирской области
Фото с сайта министерства образования Новосибирской области
Учащиеся 119 классов находятся под наблюдением врачей из-за выявленных в школах случаев COVID-19; о закрытии образовательных учреждений речь пока не идёт.
118 детей в Новосибирской области заболели коронавирусом, на карантин закрыто 119 классов в 87 школах. Об этом 6 октября рассказал министр образования региона Сергей Федорчук.
«За весь период у нас на контроле было 174 заболевших коронавирусом, из которых 118 — дети. На карантин закрыты 119 классов в 87 школах области», — сказал он.
Также инфекция выявлена в 20 дошкольных учреждениях.
«Ситуация находится на контроле, никаких вспышек и очагов заражения нет», — подчеркнул Федорчук.
Министр отметил, что в случае выявления среди учащихся заболевшего тестирование проходят все его одноклассники, а также родители школьников и педагоги. В классах, где обнаружен носитель ковида, проводится дополнительная санитарная обработка.
Федорчук также призвал родителей при появлении у ребёнка малейших симптомов болезни вызывать врача на дом.
Напомним, 6 октября глава регионального минобра назвал дату начала школьных каникул в Новосибирской области.
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