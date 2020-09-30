На вопросы новосибирцев о запуске теплоснабжения ответят по горячей линии
Фото с сайта pixabay.com
Горячий телефон для вопросов от новосибирцев по поводу теплоснабжения многоквартирных домов запустят завтра, 7 октября; позвонить можно будет в течение часа.
Новосибирцы смогут задать вопросы о запуске теплоснабжения многоквартирных домов завтра, 7 октября, с 14 до 15 часов. Горячий телефон для этого запустит департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ДЭЖиКХ).
В течение часа специалисты будут готовы ответить на вопросы новосибирцев по номеру: 228-86-46.
Ранее в Сибирской генерирующей компании рассказали, что осталось несколько локальных случаев проблем с отоплением. Для их решения требуется время, заявил на конференции заместитель главного инженера по режимам теплового подразделения Роман Корниенко.
Напомним, ранее жильцы многоквартирного аварийного дома пожаловались на отсутствие отопления.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают