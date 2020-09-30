На вопросы новосибирцев о запуске теплоснабжения ответят по горячей линии

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Горячий телефон для вопросов от новосибирцев по поводу теплоснабжения многоквартирных домов запустят завтра, 7 октября; позвонить можно будет в течение часа.

Новосибирцы смогут задать вопросы о запуске теплоснабжения многоквартирных домов завтра, 7 октября, с 14 до 15 часов. Горячий телефон для этого запустит департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ДЭЖиКХ).

В течение часа специалисты будут готовы ответить на вопросы новосибирцев по номеру: 228-86-46.

Ранее в Сибирской генерирующей компании рассказали, что осталось несколько локальных случаев проблем с отоплением. Для их решения требуется время, заявил на конференции заместитель главного инженера по режимам теплового подразделения Роман Корниенко.

Напомним, ранее жильцы многоквартирного аварийного дома пожаловались на отсутствие отопления.