Названа группа людей с врождённой защитой от коронавируса: всё дело в генах

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Люди с определённой мутацией в генах не могут заразиться коронавирусом; эта особенность играет у них роль щита от новой инфекции.

В Роспотребнадзоре назвали группу людей с врожденной защитой от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

В неё входят люди с определенными мутациями в генах, которые в виду этой особенности не могут заразиться COVID-19. «Известно, что полиморфизмы (мутации) в гене, кодирующем белок ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки дыхательных путей, могут облегчить или затруднить проникновение вируса в клетки», — пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что, выявляя генетические варианты, можно выяснить, кто из людей больше других подвержен риску тяжелого течения COVID-19, а кто защищен генами.

Ранее в ведомстве сообщили, что у людей, переболевших сезонным ОРВИ, может выработаться иммунитет ко многим коронавирусам, в том числе и к SARS-CoV-2. При этом пока неизвестно, насколько эффективен такой приобретенный иммунитет: даёт ли он стопроцентную защиту или ослабляет течение болезни.

Напомним, в начале октября глава Минздрава Мурашко раскрыл результаты исследований вакцины «Спутник V».