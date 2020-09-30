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Названы районы-лидеры по заболеваемости ОРВИ в Новосибирской области

сегодня 15:48

Фото pixabay.com

Эпидпорог по ОРВИ в Новосибирской области превышен на 12 %; самая сложная ситуация в Убинском районе.

В Новосибирской области превышен эпидпорог по ОРВИ. Такие данные привёл глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Заявление прозвучало на аппаратном совещании в правительстве Новосибирской области. Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен в 16 районах области. Больше всего людей болеют в Новосибирске, а также в Убинском, Краснозёрском и Чистоозёрном районах.

В Новосибирске тенденция идёт на спад. Этого удалось достичь в том числе благодаря ношению масок, соблюдению социальной дистанции. Чаще всего ОРВИ болеют взрослые – лица старше 15 лет. Показатели заболеваемости среди детей эпидпороги не превышают.

Напомним, в Новосибирской области за сутки зарегистрировано 1 125 обращений из-за ОРВИ, госпитализированы 42 человека.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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