Не годен к службе: названа самая популярная болезнь новосибирских призывников

Фото пресс-службы ЦВО

Болезни системы кровообращения чаще всего становятся основанием для признания призывника негодным к службе; новобранцы из сельской местности уступают по уровню здоровьям молодым людям с городской пропиской.

Уровень здоровья призывников из сельской местности оказался ниже, чем у новобранцев из города. Об этом 6 октября во время пресс-конференции в ТАСС рассказал председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Новосибирской области Евгений Шведов.

По его словам, такая тенденция наблюдается не первый год. Шведов связывает разницу в уровне здоровья с тем, что у городских жителей больше возможностей для своевременного выявления и лечения заболеваний.

Представитель военкома также отметил, что наиболее распространены среди призывников болезни системы кровообращения.

Напомним, ранее сообщалось, что родственников и друзей не пустят на сборные пункты для проводов молодых людей на службу.