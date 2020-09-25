«Норникель» назвал сумму, которую готов заплатить за разлив топлива в Норильске
Фото pixabay.com
Дочерняя компания корпорации не согласна с оценкой экологического ущерба, сделанной Росприроднадзором; по мнению виновника аварии заплатить необходимо в 7 раз меньше.
Норильско-Таймырская энергетическая компания, являющаяся частью «Норникеля», оценила стоимость ущерба от разлива нефтепродуктов под Норильском в 21,4 млрд рублей. В компании не согласны с 147,8 млрд, которые Росприроднадзор намерен взыскать. В «Норникеле» указывают на завышение объёма попавших в окружающую природу нефтепродуктов и применение неоправданно максимальных коэффициентов ущерба. Об этом говорится в официальном сообщении «Норникеля».
При этом корпорация не оспаривает сам факт нанесения вреда и готова устранить последствия разлива нефтепродуктов. Корпорация отмечает, что она начала устранять разлив безотлагательно.
Напомним, 25 сентября Росрыболовство заявило, что устранять ущерб норильским озёрам от разлива нефтепродуктов придётся 18 лет.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают