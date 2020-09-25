«Норникель» назвал сумму, которую готов заплатить за разлив топлива в Норильске

Фото pixabay.com

Дочерняя компания корпорации не согласна с оценкой экологического ущерба, сделанной Росприроднадзором; по мнению виновника аварии заплатить необходимо в 7 раз меньше.

Норильско-Таймырская энергетическая компания, являющаяся частью «Норникеля», оценила стоимость ущерба от разлива нефтепродуктов под Норильском в 21,4 млрд рублей. В компании не согласны с 147,8 млрд, которые Росприроднадзор намерен взыскать. В «Норникеле» указывают на завышение объёма попавших в окружающую природу нефтепродуктов и применение неоправданно максимальных коэффициентов ущерба. Об этом говорится в официальном сообщении «Норникеля».

При этом корпорация не оспаривает сам факт нанесения вреда и готова устранить последствия разлива нефтепродуктов. Корпорация отмечает, что она начала устранять разлив безотлагательно.

Напомним, 25 сентября Росрыболовство заявило, что устранять ущерб норильским озёрам от разлива нефтепродуктов придётся 18 лет.