Новая выплата: сотрудники МЧС получат компенсации за работу в период коронавируса

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Пожарные получат выплаты за работу в период пандемии коронавируса; деньги выплатят задним числом сразу за несколько месяцев.

Единовременные выплаты за труд в условиях распространения новой коронавирусной инфекции получат пожарные, специалисты медорганизаций и других подразделений МЧС России. Соответствующее постановление вступает в силу 6 октября 2020 года.

Размер выплат рассчитают, исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем регионе за 9 месяцев 2019 года по данным Росстата.

Оказывающие первичную помощь врачи получат 80 % от указанной суммы, средний медперсонал — 40 %, младший медперсонал — 20 %. В стационарах тем же категориям специалистов положено соответственно 100 %, 50 % и 30 %.

Также поддержку в 30 % получат пожарные и работники МЧС, которые обеспечивают и проводят санитарно-эпидемические (профилактические) мероприятия.

Компенсации выплатят за период с 1 апреля 2020 года, но не ранее даты регистрации в регионе COVID-19, за фактически отработанное или время исполнения служебных обязанностей.

Напомним, в октябре выплату 5 тысяч рублей получили учителя за классное руководство.