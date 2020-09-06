Новокузнецк завалило снегом – видео

Фото и видео Наташи Янулевич, Катерины Леонтьевой в паблике «Новокузнецк Онлайн» в «ВКонтакте»

В кузбасском городе выпал снег; жители делятся фотографиями осадков.

В ночь на 6 октября Новокузнецк завалило снегом. Местные жители публикуют в соцсетях фотографии природного явления.

По словам очевидцев, первые снежинки начали падать ещё вечером в понедельник, 5 октября. К утру вторника многие улицы оказались буквально завалены снегом.

Как ранее писал Сиб.фм, в Кузбассе снег впервые выпал ещё в начале осени. На популярном горнолыжном курорте Шерегеш гору Мустаг засыпало снегом 5-6 сентября. Местный житель писал тогда, что даже успел прокатиться на лыжах.

Напомним, в Новосибирске первый снег выпал в конце сентября.