Новосибирец переплыл ров ради ограбления склада с алкоголем в Калининграде

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Вор-гастролёр пытался поживиться миллионной выручкой, но просчитался; новосибирец проявил изобретательность при ограблении.

Жителя Новосибирска задержали в Калининградской области за ограбление офиса поставщика алкоголя. Об этом сообщила местная пресс-служба ГУ МВД.

33-летний вор-гастролёр пытался поживиться крупной суммой, но просчитался. Чтобы попасть на территорию учреждения, ему пришлось перебраться через ров с помощью альпинистского снаряжения. Внутри здания оказалось, что в сейфе хранятся не миллионы, а всего 125 тысяч рублей. На выходе вора встретили полицейские, которые задержали злоумышленника с поличным.

«Из рюкзака, находившегося при задержанном, стражи порядка изъяли похищенные деньги, приспособления для взлома, средства для сокрытия следов и радиостанции», — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся расследование дела.

Напомним, дети ограбили и разгромили чужую машину в Новосибирске.