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Новосибирск утеплился: 10 фотографий горожан с холодных улиц мегаполиса

сегодня 16:10

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Зима стоит буквально на пороге; новосибирцы убрали тонкие пальто и плащи и оделись потеплее.

Синоптики прогнозировали холодную и снежную неделю в Новосибирске. Судя по погоде, их обещания постепенно сбываются.

Каждый день горожане попадают под снегопад, однако пока осадки быстро тают. Сугробов, как в Новокузнецке, у нас пока нет.

Сиб.фм делится подборкой кадров утеплившихся новосибирцев.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

погода
снег
новосибирск

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