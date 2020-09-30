Новосибирск утеплился: 10 фотографий горожан с холодных улиц мегаполиса

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Зима стоит буквально на пороге; новосибирцы убрали тонкие пальто и плащи и оделись потеплее.

Синоптики прогнозировали холодную и снежную неделю в Новосибирске. Судя по погоде, их обещания постепенно сбываются.

Каждый день горожане попадают под снегопад, однако пока осадки быстро тают. Сугробов, как в Новокузнецке, у нас пока нет.

Сиб.фм делится подборкой кадров утеплившихся новосибирцев.