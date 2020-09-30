Новосибирск утеплился: 10 фотографий горожан с холодных улиц мегаполиса
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Зима стоит буквально на пороге; новосибирцы убрали тонкие пальто и плащи и оделись потеплее.
Синоптики прогнозировали холодную и снежную неделю в Новосибирске. Судя по погоде, их обещания постепенно сбываются.
Каждый день горожане попадают под снегопад, однако пока осадки быстро тают. Сугробов, как в Новокузнецке, у нас пока нет.
Сиб.фм делится подборкой кадров утеплившихся новосибирцев.
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