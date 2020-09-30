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Новосибирцы увидят получивший премию за смелость фильм Михаила Сегала

сегодня 10:47

Фото с сайта фильма

22 октября в кинотеатрах России состоится премьера новой картины Михаила Сегала «ГЛУБЖЕ!»; фильм получил специальный диплом жюри основного конкурса «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям» на 31-м Открытом российском кинофестивале «КИНОТАВР».

Молодой режиссёр, мастер психологической глубины, попадает в индустрию фильмов для взрослых и заставляет всех играть по своим правилам.

ГЛУБЖЕ!

Дата выхода в прокат в России: 22 октября 2020 года

Студии: ООО «Бабблгам продакшн» при поддержке Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» и ООО «Кинофон»

Жанр: комедия

Режиссёр: Михаил Сегал

Автор сценария: Михаил Сегал

Продюсеры: Анастасия Кавуновская, Андрей Кретов, Александр Кушаев

Операторы: Эдуард Мошкович, Евгений Ермоленко

В ролях: Александр Паль, Любовь Аксенова, Олег Гаас, Игорь Угольников, Игорь Верник, Семен Трескунов, Антон Лапенко, Сергей Бурунов, Владимир Симонов, Владимир Стеклов, Степан Девонин, Екатерина Соколова, Елена Короткова

Прокатный рейтинг: 16+

Автор:
Олеся Сметанникова

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