Новосибирцы увидят получивший премию за смелость фильм Михаила Сегала
Фото с сайта фильма
22 октября в кинотеатрах России состоится премьера новой картины Михаила Сегала «ГЛУБЖЕ!»; фильм получил специальный диплом жюри основного конкурса «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям» на 31-м Открытом российском кинофестивале «КИНОТАВР».
Молодой режиссёр, мастер психологической глубины, попадает в индустрию фильмов для взрослых и заставляет всех играть по своим правилам.
ГЛУБЖЕ!
Дата выхода в прокат в России: 22 октября 2020 года
Студии: ООО «Бабблгам продакшн» при поддержке Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» и ООО «Кинофон»
Жанр: комедия
Режиссёр: Михаил Сегал
Автор сценария: Михаил Сегал
Продюсеры: Анастасия Кавуновская, Андрей Кретов, Александр Кушаев
Операторы: Эдуард Мошкович, Евгений Ермоленко
В ролях: Александр Паль, Любовь Аксенова, Олег Гаас, Игорь Угольников, Игорь Верник, Семен Трескунов, Антон Лапенко, Сергей Бурунов, Владимир Симонов, Владимир Стеклов, Степан Девонин, Екатерина Соколова, Елена Короткова
Прокатный рейтинг: 16+
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